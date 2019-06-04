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Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Культура

Также премия присуждена режиссеру Лине Вертмюллер и актерам Уэсу Стьюди и Джине Дэвис

Лос-Анджелес, США, 4 июня 2019, 08:28 — REGNUM  Американский кинорежиссер Дэвид Линч будет удостоен почетной премии «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом 4 июня сообщается на официальном сайте Американской академии киноискусств.

73-летний Линч за свою жизнь снял десять полнометражных фильмов, а также прославивший его сериал «Твин Пикс». В 2006 году режиссер был номинирован на премию «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Почетный «Оскар» получат также 92-летняя Лина Вертмюллер (Италия), режиссер четырежды номинированного на «Оскар» фильма «Паскуалино «Семь красоток»; представитель коренных народов Северной Америки, актер Уэс Стьюди. Американская актриса Джина Дэвис будет награждена премией им. Джина Хершолта за вклад в защиту гендерного равенства.

Церемония награждения состоится 27 октября в Лос-Анджелесе.

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Премия «Оскар»
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