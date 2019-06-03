Псковские актёры пожаловались губернатору на низкие зарплаты

Псков, , 21:19 — REGNUM Псковские актёры в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 3 июня, подняли вопрос низкой оплаты труда работников театров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам участников встречи, базовая ставка актёры составляет 9 тыс. рублей, средняя зарплата со всеми доплатами — 23 тыс. рублей, при этом меньше всего получают заслуженные артисты, так как в силу возраста или здоровья меньше заняты в спектаклях.

«Речь идёт о десяти заслуженных артистах, которые трудятся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, Великолукском драматическом театре и Псковском областном театре кукол», — пояснили в администрации Псковской области.

Губернатор пообещал предусмотреть для этой категории театральных работников доплаты.

Всех остальных глава региона предложил поощрять в рамках театральной премии.

«Вместе с Фондом развития Псковской области мы предусмотрим грантовый фонд, а наполнение премии вы возьмёте на себя», — отметил Михаил Ведерников.

Он предложил организовать ежегодный региональный фестиваль, в рамках которого отмечать людей, внёсших значительный вклад в развитие театра.

Отметим, что средняя зарплата в Псковской области, по данным Псковстата, в первом квартале 2019 года составляла 27 154 рубля в месяц.