Картина Петрова-Водкина установила рекорд на аукционах русского искусства

Лондон, , 18:31 — REGNUM Картина Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана 3 июня на аукционе Christie’s за 9,286 миллиона фунтов. Это рекорд «Русской недели» в Лондоне, который уже полвека проводит знаменитый аукционный дом. Об этом сообщает сайт авторитетного издания The Art Newspaper Russia. Напомним, что стартовая цена полотна составляла £1−1,5 млн ($1,3−1,9 млн). Лот ушел неизвестному покупателю, анонимно участвующему в торгах через посредника.

Среди других заметных приобретений произведений русского искусства необходимо отметить 30 лотов с произведениями художника и графика Сергея Чехонина — более миллиона фунтов, а также работы Ивана Шишкина и Александра Дейнеки, превысившие эстимейт в несколько раз.