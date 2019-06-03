Понедельник, 3 Июня 2019 года
18:49:25 МСК

Картина Петрова-Водкина установила рекорд на аукционах русского искусства

Культура

«Натюрморт с сиренью» продан на аукционе Christie’s в Лондоне за £9,3 млн

Лондон, 3 июня 2019, 18:31 — REGNUM  Картина Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана 3 июня на аукционе Christie’s за 9,286 миллиона фунтов. Это рекорд «Русской недели» в Лондоне, который уже полвека проводит знаменитый аукционный дом. Об этом сообщает сайт авторитетного издания The Art Newspaper Russia. Напомним, что стартовая цена полотна составляла £1−1,5 млн ($1,3−1,9 млн). Лот ушел неизвестному покупателю, анонимно участвующему в торгах через посредника.

Среди других заметных приобретений произведений русского искусства необходимо отметить 30 лотов с произведениями художника и графика Сергея Чехонина — более миллиона фунтов, а также работы Ивана Шишкина и Александра Дейнеки, превысившие эстимейт в несколько раз.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить