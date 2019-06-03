Открытие Платоновского фестиваля в Воронеже

Марина Каширская, , 18:18 — REGNUM

Девятый международный Платоновский фестиваль искусств в Воронеже начался с выступления испанского высотного театра Grupo Puja!, которое прошло 1 июня на Адмиралтейской площади. По подсчётам организаторов, церемонию открытия и акробатический спектакль посетили около пяти тысяч человек.

Художественный руководитель Платоновфеста Михаил Бычков поприветствовал гостей и участников фестиваля с экранов. Лично явиться на открытие он не смог, так как был занят подготовкой спектакля «Кабала святош», премьера которого состоялась 3 июня в Камерном театре.

Официальный старт фестивалю дал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Девять лет подряд Воронеж становится центром творчества, вдохновения и открытий. Поздравляю всех с началом этого долгожданного события. С каждым годом наш фестиваль повышает планку, открывает новые возможности, и он по праву стал визитной карточкой нашего региона, поднимает статус Воронежа, всей области. Свой международный характер Платоновфест на этот раз подтвердил участие более 1 000 деятелей искусства из 17 стран», — заявил губернатор.

После торжественной части на Адмиралтейской площади выступил высотный театр Grupo Puja! Из Испании со спектаклем «Космос». В своём выступлении уличные артисты объединили элементы циркового искусства, акробатики и танца. Ритм выступлению задавала живая музыка: группа на сцене обеспечивала звуковое сопровождение, пока артисты выполняли трюки на высоте 40 метров.

Режиссёр Лусиано Андрес Тревигнани Гагнетен и артисты пообщались с журналистами до представления и рассказали, что за 20 лет существования театр выступил почти перед миллионом человек, но российских зрителей отметили особенно. Воронежцы тепло поблагодарили артистов за получасовое шоу. Завершилась церемония открытия фестиваля салютом.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже стартует девятый Платоновфест