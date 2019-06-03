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Открытие Платоновского фестиваля в Воронеже

Культура

Фоторепортаж ИА REGNUM о самом массовом мероприятии первого дня фестиваля

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Открытие Платоновского фестиваля в Воронеже
Марина Каширская © ИА REGNUM
Открытие Девятого международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже

Марина Каширская, 3 июня 2019, 18:18 — REGNUM  

Девятый международный Платоновский фестиваль искусств в Воронеже начался с выступления испанского высотного театра Grupo Puja!, которое прошло 1 июня на Адмиралтейской площади. По подсчётам организаторов, церемонию открытия и акробатический спектакль посетили около пяти тысяч человек.

Художественный руководитель Платоновфеста Михаил Бычков поприветствовал гостей и участников фестиваля с экранов. Лично явиться на открытие он не смог, так как был занят подготовкой спектакля «Кабала святош», премьера которого состоялась 3 июня в Камерном театре.

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Артисты
Марина Каширская © ИА REGNUM
Артисты

Официальный старт фестивалю дал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Девять лет подряд Воронеж становится центром творчества, вдохновения и открытий. Поздравляю всех с началом этого долгожданного события. С каждым годом наш фестиваль повышает планку, открывает новые возможности, и он по праву стал визитной карточкой нашего региона, поднимает статус Воронежа, всей области. Свой международный характер Платоновфест на этот раз подтвердил участие более 1 000 деятелей искусства из 17 стран», — заявил губернатор.

После торжественной части на Адмиралтейской площади выступил высотный театр Grupo Puja! Из Испании со спектаклем «Космос». В своём выступлении уличные артисты объединили элементы циркового искусства, акробатики и танца. Ритм выступлению задавала живая музыка: группа на сцене обеспечивала звуковое сопровождение, пока артисты выполняли трюки на высоте 40 метров.

Режиссёр Лусиано Андрес Тревигнани Гагнетен и артисты пообщались с журналистами до представления и рассказали, что за 20 лет существования театр выступил почти перед миллионом человек, но российских зрителей отметили особенно. Воронежцы тепло поблагодарили артистов за получасовое шоу. Завершилась церемония открытия фестиваля салютом.

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Выступление высотного театра Grupo Puja!
Марина Каширская © ИА REGNUM
Выступление высотного театра Grupo Puja!
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Фейерверк на Адмиралтейской площади
Марина Каширская © ИА REGNUM
Фейерверк на Адмиралтейской площади

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Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже стартует девятый Платоновфест

regnum author Марина Каширская
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Платоновский фестиваль искусств
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