В Поволжье президентские гранты получат только семь творческих проектов

Нижний Новгород, , 18:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому творческим проектам присуждаются гранты по итогам конкурса, проведенного в 2018 году. В Приволжском федеральном округе гранты получат только семь проектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В частности, на создание документального фильма «Шесть картин Василия Шевченко» грант присужден казанскому композитору Олегу Анохину.

Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Пензы» Галина Асеева на средства гранта будет реализовывать проект по созданию сети летних читальных залов в городе.

Самарский режиссер Виктория Гармашова получит грант на производство документального информационно-познавательного фильма «Илья Репин в Самарской Луке».

Председатель президиума совета Удмуртского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Нина Девятова получит средства на создание электронного каталога «Историко-культурное наследие Удмуртии».

Саратовский историк Ольга Кочукова на президентский грант будет готовить и издавать сборник «Русско-турецкая война 1877−1878 годов в поэтической публицистике».

Руководитель арт-программ, член Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ» из Саратова Марина Селиванова на средства гранта будет создавать цикл информационно-образовательных видеокурсов для молодых художников, фотографов и кинематографистов «Мастерская визуального искусства».

Ольге Филеткиной, председателю правления Мордовского республиканского отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» грант предоставят на документальный фильм «Историко-культурное наследие малых городов: город Темников».

Всего гранты будут распределены между авторами 99 проектов, основная часть которых из Москвы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, максимальный размер гранта — 1 млн рублей. Все проекты — победители конкурса направлены на популяризацию культурного наследия регионов России.

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