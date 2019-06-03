В Железноводске объявили итоги кинофестиваля «Герой и время»

Железноводск, Ставропольский край, , 17:31 — REGNUM В Железноводске завершился международный кинофестиваль «Герой и время». 2 июня состоялось торжественное объявление победителей конкурса работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля.

В течение недели жюри и зрители могли оценить работы участников по двум направлениям — игровое и документальное кино. Среди игрового кино гран-при фестиваля получил фильм «Свидетельство» режиссера Амихая Гринберга (Австрия, Израиль), а спецприз увезла с собой в Нигерию лента Эммы Эдозис «Касала». Приз за лучший сценарий достался режиссеру Самех Зоаби с фильмом «Тель-Авив в огне» (Люксембург, Бельгия, Израиль, Франция). В номинации «Лучший образ» выиграла картина «Апостасия» Алексея Мурадова (Россия), а в номинации «Лучшая актерская работа» — фильм «Эрико-притворщица» Акио Фуджимуры (Япония). Лучшей режиссерской работой стало произведение «Сердце мира» Натальи Мещаниновой (Россия). Приз зрительских симпатий отправился в Индию, режиссеру Закария Дрейде за фильм «Судани из Нигерии».

Среди документального кино гран-при получила картина «Жизнь с бактериями» режиссера Станислава Ставинова из России, в то время как специальный приз номинации остался также в России — у фильма «Непобедимая» Александра Зиненко. Лучшая операторская работа была отмечена у проекта «Белый лабиринт» Матхиаса Майра (Австрия), а режиссерская работа — у фильма «Путешествие: история любви» Фанни Браунинг (Швейцария). Лучшей лентой по мнению зрителей стала «Сибирь: в поисках затерянного времени» режиссера Барбары Лор (Франция).

Представители тринадцати стран выставили на показ публике две дюжины кинопроизведений разных жанров и форматов. Многие из них были представлены на большом экране впервые.

Международный кинофестиваль «Герой и время» проходил на территории Ставропольского края с 25 мая по 2 июня. Пятнадцать тысяч зрителей смогли почувствовать в творческих встречах с актерами и режиссерами, побывать на конкурсных показах и познакомиться с современными тенденциями киноиндустрии. В рамках фестиваля в Железноводске состоялось несколько концертов эстрадных певцов — например, Пелагеи или Дмитрия Харатьяна.

Фестиваль проходил в Железноводске впервые при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Ставропольского края.

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