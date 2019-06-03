Смерть обесценилась: главный редактор Marvel больше не хочет убивать героев

Стокгольм, , 16:54 — REGNUM Главный редактор Marvel Comics Честер Б. Себульски рассказал о своем отношении к смерти персонажей комиксов в рамках своего выступления в Швеции, передает портал Comic Book 2 июня.

Себульски отметил, что не хочет наживаться на теме смерти, хотя для комиксов она считается уже классической: читатели легко прощаются с героями, ожидая увидеть их снова живыми через несколько выпусков. Поэтому отныне он отказывается использовать смерть в качестве маркетингового инструмента для повышения продаж.

«Если мы сейчас сделаем это, то сделаем наши истории намного весомее».

Ранее в общении с фанатами он рассказал, как в Marvel Comics относятся к воскрешению персонажей, отметив, что смерть — это неотъемлемая часть вселенной Marvel.

«Каждый персонаж был убит и вернулся в то или иное время. Мы всегда говорим, что есть только два персонажа, которые никогда не вернутся, это Гвен Стейси и дядя Бен. Мы даже говорили в тот день, что Баки никогда не вернется, но и теперь у нас есть Зимний Солдат».

Себульски также пожаловался, что из-за постоянных возрождений персонажей фанаты считают, что в Marvel не относятся к своим героям серьезно.

Marvel Comics — издательство, специализирующееся на комиксах о супергероях. Честер Себульски разрабатывал для компании графические романы о приключениях Человека-паука, об отряде Людей Икс, о боге викингов Торе и других популярных героев поп-культуры.

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