Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Сергей Шнуров: жанр рэп-баттлов скоропостижно скончался

Культура

По мнению музыканта, он перестал быть чем-то интересным

Санкт-Петербург, 3 июня 2019, 16:05 — REGNUM  Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сказал, что жанр рэп-баттлов «уже умер». Он сделал соответствующее заявление в интервью журналу Петербургского международного экономического форума.

Музыкант отметил, что, по его мнению, жанр «скоропостижно скончался», как когда-то риторические бои, проводимые в Древнем Риме и «баттлы» не являются чем-то интересным. Шнуров добавил: он не считает, что в рамках этого жанра вообще возможны «выяснение отношений и сопоставление понятий».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сергей Шнуров назвал «странным» запрет мата в кинематографе. По мнению музыканта, запретить мат в кино — это всё равно что отобрать у художника красную краску и заставить его «писать закат».

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