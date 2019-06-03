Сергей Шнуров: жанр рэп-баттлов скоропостижно скончался

Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сказал, что жанр рэп-баттлов «уже умер». Он сделал соответствующее заявление в интервью журналу Петербургского международного экономического форума.

Музыкант отметил, что, по его мнению, жанр «скоропостижно скончался», как когда-то риторические бои, проводимые в Древнем Риме и «баттлы» не являются чем-то интересным. Шнуров добавил: он не считает, что в рамках этого жанра вообще возможны «выяснение отношений и сопоставление понятий».

Читайте также: Элтону Джону не понравилась цензура фильма «Рокетмен»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сергей Шнуров назвал «странным» запрет мата в кинематографе. По мнению музыканта, запретить мат в кино — это всё равно что отобрать у художника красную краску и заставить его «писать закат».

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Шнуров определил роль мата в кинематографе