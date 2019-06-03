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Владимир Путин присудил гранты проектам в области культуры и искусства

Культура

Максимальный размер гранта – 1 миллион рублей

Москва, 3 июня 2019, 15:48 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, получатели грантов были отобраны по итогам конкурса, проведенного в 2018 году. Это проекты в музейном и библиотечном делах, в хореографическом, музыкальном, изобразительном искусствах, кинематографии. Приоритетные критерии, которыми руководствуются эксперты при рассмотрении проектов — актуальность, общенациональная значимость, инновационный характер, перспектива и результаты реализации проекта.

Максимальный размер гранта — 1 миллион рублей.

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Культурная хроника
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