Кинокомпания Фёдора Бондарчука представила в Каннах четыре новых проекта

Москва, , 15:27 — REGNUM Кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород» представили на Каннском кинорынке четыре фильма: «Вторжение», «Повелитель ветра», «Спутник» и «Лёд 2». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании «Экспоконтент».

Картина «Вторжение» является продолжением фантастического фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» (2017), отмечается, что на Каннском кинорынке Art Pictures Studio заключила сделку, в соответствии с которой фильм будет показан в странах Латинской Америки. «Вторжением» также заинтересовались дистрибьюторы из Южной Кореи, Японии и Малайзии.

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Интерес ко второй части фильма «Лёд» режиссёра Жоры Крыжовникова проявили кинокомпании из Прибалтики. Русскоязычная версия картины может быть показана в Германии, Франции и Великобритании, соответствующие переговоры Art Pictures Studio сейчас ведёт с постоянным партнёром Kartina TV.

Фёдор Бондарчук сообщил, что в 2019 году Art Pictures Studio впервые устроила презентацию своих новых кинопроектов для международных кинодистрибьюторов. Он отметил, что во время мероприятия был полный зал, в котором присутствовали давние партнеры, занимавшиеся прокатом «Притяжения».

Режиссёр и продюсер добавил: для его компании важно было получить обратную связь и оценить уровень международного интереса к её проектам. Он отметил, что Art Pictures Studio будет проводить презентации в таком формате в Каннах ежегодно.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания «Централ Партнершип» заключила на Каннском кинорынке несколько удачных сделок. Соглашения касаются фильмов «Миллиард», «Аванпост» и анимационной картины «Фиксики против Кработов».

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