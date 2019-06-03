Футболист Жером Боатенг снялся в новом фильме «Люди в черном»

Берлин, , 14:53 — REGNUM Немецкий футболист Жером Боатенг выступил в качестве приглашенной звезды в новом фильме «Люди в чёрном: Интернэшнл». Спортсмен снялся в короткой роли инопланетянина, передает канал n-tv.

Игрок мюнхенской «Баварии» называет себя фанатом фильма с момента выхода первой картины «Люди в черном».

«Это будет определенно уникальный, совершенно особенный опыт — увидеть вскоре себя на большом киноэкране», — сказал Боатенг.

Ранее спортсмен уже пробовал себя в разных сферах деятельности. Он разрабатывал дизайн очков, а также выпускает собственный журнал BOA.

Фильм режиссера Феликса Гэри Грея «Люди в чёрном: Интернэшнл» выйдет в прокат в России 12 июня 2019 года.

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