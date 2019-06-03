Объявлены лауреаты фестиваля «Интермузей-2019»

Москва, , 14:26 — REGNUM В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве завершил работу XXI Международный фестиваль «Интермузей-2019». Современное видение деятельности музеев показали более 400 учреждений культуры. 3000 специалистов музейного дела приняли участие в 120 дискуссиях и круглых столах. Состоялись представления 27 масштабных проектов — музейные комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке, Кемерове, музей-заповедник «Владивостокская крепость», «Музей военной формы одежды», Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ и другие.

На торжественной церемонии были объявлены лауреаты «Интермузея-2019». Гран-при удостоен Государственный музей-заповедник «Петергоф». Отмечены сразу три проекта этого учреждения в различных номинациях. Лауреатами стали Тульский музей оружия с проектом «Виртуальный музей «Оружие героев», Музей истории Екатеринбурга за проект «Один человек — это уже много: репрессии в Свердловской области 1930-х годов в частных воспоминаниях репрессированных и их семей», Тотемское музейное объединение за создание Школы музейного развития «За границами столиц», Музей истории ГУЛАГа за «Урок Памяти».

Всего жюри рассмотрело 336 проектов от 213 российских музеев.