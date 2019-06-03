Студия Алексея Учителя «Рок» представила в Каннах несколько проектов

Москва, , 13:48 — REGNUM Кинокомпания Mint Films International, о создании которой было объявлено на стенде Made in Russia Канского кинорынка, представила в рамках его работы несколько проектов российского режиссёра Алексея Учителя. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании «Экспоконтент».

В частности, его будущим фильмом «Цой», а также сериалом «Коронация» заинтересовались различные дистрибьюторы. Отмечается, что Mint Films также удалось продать права на молодёжную музыкальную драму режиссёра Анара Аббасова «Битва» компаниям из Китая, Гонконга и с Тайваня.

Интерес вызвал новый фильм Филиппа Юрьева «Китобой», съемки которого начнутся летом 2019 года. Он также является проектом студии «Рок» Алексея Учителя. Кроме того, компания анонсировала два своих новых проекта: фильм «Шостакович», посвященный жизни всемирно известного композитора и картина «Дети мои», в основу которой лег одноимённый роман Гузели Яхиной.

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Ожидается, что съемки фильма «Цой» начнутся летом 2019 года. Согласно синопсису, главным героем картины станет водитель, ставший участником ДТП, в котором погиб известный музыкант. Алексей Учитель позиционирует свою будущуй картину как «мифологическую», а не биографическую.

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