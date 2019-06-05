«Из моего смотрения»: Золотой век живописи глазами детей

Марина Александрова, , 18:50 — REGNUM

Устами младенца нередко глаголет истина. А глаза ребенка способны увидеть классические произведения искусства, давно примелькавшиеся по репродукциям и даже растащенные на мемы, так, словно они созданы только вчера. И если потом этот ребенок возьмет в руки кисточки и краски, то мы, конечно, вряд ли обретем новый шедевр, но сможем хоть немного приобщиться к свежести и чистоте взгляда на классику.

Самому юному художнику, чьи работы представлены на выставке в галерее «Борей», пять лет, самому «взрослому» — двенадцать. Для некоторых из них эта выставка не первая. Уже четыре года ребята постигают историю живописи в студии «Маленькая история искусства». И не просто ходят в музеи или слушают лекции (у пятилетних лекции, пожалуй, вызвали бы скорее отвращение, чем любовь к великим полотнам), а изучают работы мастеров, так сказать, на кончике кисти.

Авторская методика руководителя студии, художника и педагога Майи Хлобыстиной, основана на том, что дети, знакомясь с шедеврами, принадлежащими той или иной эпохе, создают потом на их основе свои произведения. Это не копии — для создания копий у ребят еще не хватает мастерства, да это и не столь интересно — а именно авторские работы, фантазии на тему. При этом работают дети, конечно же, не маслом на холсте, а акварельными красками, гуашью, а иногда ножницами и клеем. Этому предшествует серьезная подготовка. Каждая работа досконально разбирается — на экскурсии в музее, а потом на занятии, по репродукциям.

Юные художники не приступают к работе, пока не рассмотрят каждое произведение во всех подробностях. Сюжет, колорит, композиция, предыстория создания картины — всё должно быть как следует понято и усвоено, и только потом начинается творчество. Некоторые картины с особенно сложным сюжетом разыгрываются между ребятами по фрагментам — по жребию, чтобы никому не было обидно. Так одной из девочек достались только пятки Блудного сына с картины Рембрандта, но она вовсе не была разочарована — ведь в этих пятках, по ее словам, вся история раскаявшегося грешника, все тяготы, которые он перенес.

В студии никто не «бьет по рукам» учеников за отступление от оригинала, не подрезает крыльев их фантазии. Напротив. «Из моего смотрения, — рассказывает один из малышей, — у Флоры должны быть зеленые волосы. И я нарисовал ей зеленые волосы!» У какого-нибудь другого педагога это могло бы вызвать ужас, но ведь в этом случае такая вольность — не бессмысленное озорство, вроде того как подрисовывают усы портрету бабушки. Флора — богиня растений, а потому в подобном «смотрении» есть и смысл, и логика. Главные критерии оценки детских работ в студии — не похожесть, а выразительность и то, насколько ребенок смог вчувствоваться в шедевр.

А картины для изучения выбраны были на этот раз совсем непростые. Здесь и «Возвращение блудного сына» Рембрандта, его портреты и автопортреты, «Святые жены» Франсиско де Сурбарана, его же «Агнец», «Гуляки» Яна Стена, «Женщина, читающая письмо» Яна Вермеера, голландские и французские натюрморты с черепами в стиле vanitas и многие другие.

Можно решить, что символизм некоторых из этих картин для малышей может оказаться темен или что некоторые сюжеты можно отнести к не совсем «детским». В самом деле, нужно ли детям смотреть на гуляк в кабаке, кабацкую драку или на скалящиеся черепа, и не просто смотреть, а изображать самим? Но такие вопросы возникают, только если забыть, что изображения черепов, гораздо менее художественные, можно в наши дни увидеть повсюду — даже на детской одежде — и пьяницы с драчунами тоже встречаются, увы, сплошь и рядом в реальной жизни. В старину в домах богатых и образованных людей никто не занавешивал «от детей» картины великих живописцев. То, что не самые прекрасные или приятные явления жизни могут быть материалом для великолепных произведений искусства, а вовсе не только для пошловатых карикатур, татуировок или надписей на заборе — важный урок, который лучше усвоить с ранних лет.

Если же говорить о чем-то сложном и трагическом, то я давно не слышала ничего более трогательного, чем прозвучавшее в снятом для выставки ролике объяснение одной из девочек, которая изобразила у Агнца на картине Сурбарана приподнятое ухо: «Он приподнял ушко, чтобы услышать, что его не будут приносить в жертву». Может быть, смысл жертвы Христа ей еще не вполне понятен, но сострадание точно знакомо. Да и нет тут никакого расхождения с мольбой Иисуса в Гефсиманском саду: «Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня…»

На выставке нет ни лучших, ни худших, ни звезд, ни массовки, потому что это не конкурс. Работы детей сгруппированы по оригиналам, так что в одном ряду может висеть и то, что некоторые склонны презрительно называть «детской мазней» и более уверенная работа подростка. И в каждом из рисунков можно, приглядевшись, увидеть нечто драгоценное, уникальное, еще не затертое школьными уроками рисования или более академическими программами художественных школ. Всё это необходимо — особенно тем, кто всерьез изберет стезю художника. Но для того, чтобы мастера смогли правильно огранить алмаз, он сперва должен возникнуть в материнской породе, а потом быть найден и извлечен на свет.

Труд таких педагогов, как Майя Хлобыстина, сильно увеличивают шансы на то, что драгоценные камни талантов будут появляться вокруг нас чаще и сверкать ярче. Наверное, большинство участников выставки художниками всё же не станут. Но знать и любить искусство и видеть прекрасное вокруг себя и в собственной душе они точно научатся. Радостно, что это уже третья выставка «Маленькой истории искусства» в арт-центре «Борей». Пусть эта добрая традиция продолжается!