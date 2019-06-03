Фанаты Джонни Деппа требуют вернуть его в «Пираты карибского моря»

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Поклонники Джонни Деппа опубликовали в сети несколько петиций, в которых они требуют, чтобы их кумир появился в шестой части фильма «Пираты карибского моря». Об этом 2 июня сообщил портал Screen Rant.

Под одной из таких петиций по состоянию на 1 июня 2019 года подписались более 13,4 тыс. человек. Другая, в которой были приведены аргументы в пользу возвращения Деппа во франшизу, набрала уже более 5 тыс. подписей.

Издание отмечает, что вряд ли их создатели добьются каких-либо результатов, поскольку после слабого выступления в прокате фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» вся франшиза находится «в подвешенном состоянии».

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Напомним, Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Хёрд сейчас находятся в центре скандала. В мае 2019 года актёр подал иск в суд, в котором сообщил, что он является жертвой домашнего насилия. Ранее с аналогичными обвинениями в адрес Деппа выступала сама Хёрд.

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