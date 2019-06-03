«Централ Партнершип» заключила удачные сделки на Каннском кинорынке

Москва, , 12:09 — REGNUM «Централ Партнершип» заключила несколько удачных сделок на Каннском кинорынке. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба кинокомпании «Экспоконтент».

В частности, картину «Миллиард» смогут увидеть зрители Китая, Франции, франкоговорящих стран ЕС и Турции. Отмечается, что фильм уже вышел в кинопрокат Прибалтики, Болгарии и Германии.

На стенде Made in Russia также был представлен триллер «Аванпост» от компании TNT Premier Studios. Студия «Аэроплан» показала свой анимационный проект «Фиксики против Кработов», ожидается, что российские зрители увидят картину «в конце 2019 года».

В компании отметили: результатом долгих переговоров стало соглашение о том, что мультфильм будет показан в Китае в 2020 году. Его также покажут в Турции, Болгарии и Прибалтике.

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Напомним, 72-й Каннский кинофестиваль прошел в период с 14 по 25 мая 2019 года. В программе «Особый взгляд» приз за лучшую режиссуру взяла картина Кантемира Балагова «Дылда».

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