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Первый театр в видеоиграх: энтузиасты поставили пьесу в Final Fantasy XIV

Культура

Организация A Stage Reborn занимается созданием театральных постановок в играх

Вашингтон, 3 июня 2019, 12:30 — REGNUM  Американская некоммерческая организация A Stage Reborn занимается созданием театральных постановок в онлайн-играх. Её основатель с ником WandererSabaku в своём посте на Reddit от 2 июня отметил, что «игры следует признать инструментами визуального и исполнительного искусства».

A Stage Reborn занимаются своей «виртуальной театральной деятельностью» уже несколько лет. При подготовке они проводят полноценные прослушивания, репетиции и, используя игровые ресурсы, обставляют сцену в тематике произведения.

Так, в 2017 году в репертуаре A Stage Reborn появился спектакль по пьесе Уолтера Уайкса «Рабочий», сыгранный в Final Fantasy XIV. Артисты смогли точно воссоздать реквизит из игровых предметов, настроить подходящее освещение и даже создать оркестровую партитуру из игровых саундтреков.

По словам основателя A Stage Reborn, их главная задача — показать способность искусства трансформироваться к любой сцене, на которой его показывают. Он считает, что в связи с распространением информационных технологий и удобства их использования в домашних условиях игры могут стать подходящим инструментом визуального и изобразительного искусства.

Напомним, Final Fantasy XIV — это массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), созданная японской компанией Square Enix. Проект никак не связан с предыдущими частями франшизы, он рассказывает самостоятельную историю о жителях материка Эорзея, охваченного войной. В 2012 году работа серверов Final Fantasy XIV прекратилась, а сохраненные данные игроков перенесены на новую версию проекта — A Realm Reborn.

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