Тигр в комнате: в поиске Google включили функцию дополненной реальности

Маунтин-Вью, США, , 11:43 — REGNUM Компания Google представила новую функцию сервиса поиска по картинкам, которая позволяет проецировать изображения животных в комнате при помощи дополненной реальности. Об этом 2 июня сообщил портал Mashable.

https://twitter.com/Google/status/1134527494596415488

Пользователи, чей смартфон поддерживает функцию дополненной реальности, теперь могут при запросе названий животных получить ссылку «Просмотр в 3D» и спроецировать трёхмерное изображение животного в виртуально пространство своей комнаты.

https://twitter.com/Google/status/1134593069834264576

В компании отметили, что это позволит пользователям получить больше информации об объекте интереса, например, теперь они смогут увидеть, каков истинный размер белой акулы. Стоит отметить, что функция сейчас доступна не всем пользователям.

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Напомним, функцию дополненной реальности в Chrome компания Google анонсировала в мае 2019 года, на выставке I/O 2019.

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