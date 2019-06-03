Хаяо Миядзаки будет руководить строительством парка студии Ghibli

Нагоя, Япония, , 10:30 — REGNUM Японская анимационная студия Ghibli, одним из основателей которой является Хаяо Миядзаки, откроет собственный парк развлечений в 2022 году. Об этом 3 июня сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В проекте также будут участвовать правительство префектуры Айти и издательская компания Chunichi Shimbun. Парк будет построен на территории выставочного комплекса Aichi Expo 2005, расположенного в городе Нагакуте, его площадь составит около 200 га. Другой основатель Ghibli — Тошио Судзуки сообщил, что Хаяо Миядзаки также изъявил желание руководить проектом.

«Он (Хаяо Миядзаки — ИА REGNUM ) — является тем типом назойливого старикашки, который не может оставить людей в покое для того, чтобы они могли делать свою работу», — пошутил на пресс-конференции Судзуки.

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Напомним, впервые о своих планах создания парка студия Ghibli объявила в 2017 году. Это произошло после того, как власти префектуры Айти объявили о том, что ищут партнёров для реализации подобного проекта.

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