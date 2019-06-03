Путевой дворец Александра I под Великим Новгородом восстановили под музей

д. Коростынь, Новгородская область, , 10:20 — REGNUM В деревне Коростынь Шимского района Новгородской области завершилась реставрация Путевого дворца Александра I — здания, построенного в 20-х годах XIX века архитектором Василием Стасовым для остановок императора по пути в Старую Руссу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, 29 мая реставрационные работы были приняты комиссией.

Памятник архитектуры станет музеем. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в социальных сетях сообщил, что для посетителей музей планируют открыть в конце сентября.

https://www.instagram.com/p/Bx7iwDqoIhr/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здесь планируется создание музейной экспозиции «Новгородская глиняная игрушка», а также выставок, посвящённых истории деревни Коростынь и уникальному памятнику природы — Ильменскому глинту.

Напомним, реставрационные работы на объекте начались в 2017 году. Восстановление Путевого дворца проходило в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России», который реализуется Министерством культуры РФ совместно с Международным банком реконструкции и развития. В годы Великой Отечественной войны постройка сохранилась, с 1953 года здесь располагалось общежитие. Затем, в конце 1980-х, была начата реставрация объекта, но работы не удалось завершить.

Читайте ранее в этом сюжете: Путевой дворец Александра I: от общежития — к музею глиняной игрушки