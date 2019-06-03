ЕГЭ по русскому языку в Чувашии – «самый массовый» экзамен

Чебоксары, , 10:06 — REGNUM В России сегодня, 3 июня, выпускники 11 классов сдают ЕГЭ по русскому языку. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Чувашии, в республике это самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ, на него зарегистрировалось свыше 5,7 тыс. участников.

Для проведения Единого государственного экзамена в Чувашии открыты 33 пункта проведения ЕГЭ. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях. Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели, члены государственной экзаменационной комиссии, представители Управления по надзору и контролю в сфере образования Минобразования Чувашии, федеральные представители.

Для участия в экзамене по русскому языку зарегистрировались 5719 участников (96,1%). Продолжительность экзамена — 3 часа 30 минут (210 минут). Работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий.

Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата по русскому языку — 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, — 36 баллов.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

Ранее выпускники сдали ЕГЭ по математике, истории, химии. Сообщалось, в частности, что 1912 человек в Чувашии планировали сдавать ЕГЭ по математике базового уровня, 3772 — профильного. Напомним, 29 мая на экзамене по математике в Чебоксарах скончалась 18-летняя школьница: «на ухудшение состояния здоровья девушки, по предварительным данным, могли повлиять и жаркие погодные условия, и некоторое волнение». Известно, что учащаяся страдала врожденным пороком сердца, в связи с чем находилась на домашнем обучении. По данному факту СКР по Чувашии проводит доследственную проверку.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ проходит в 2019 году с 28 мая по 2 июля. Ранее глава минобразования Чувашии Сергей Кудряшов призвал выпускников соблюдать порядок проведения экзамена, не пытаться пронести на экзамен шпаргалки, мобильный телефон и другие гаджеты.

«Даже если вы ими не воспользуетесь, только за факт наличия подобных предметов на экзамене, будете удалены с ЕГЭ, а его результат будет аннулирован. Рассчитывайте, пожалуйста, на свои знания, не подводите себя», — призвал министр образования.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 открыта горячая линия в Чувашской Республике (88 352 572 160) и Рособрнадзоре (+74 959 848 919), где можно получить любую консультацию, касающуюся экзамена, а также телефон доверия ЕГЭ (+74 951 046 838), куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.