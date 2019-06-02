Признание: Пастернак получил Нобеля за черновик «Доктора Живаго»

Москва, , 23:03 — REGNUM Сайт «Арзамас» опубликовал интервью с невесткой писателя Еленой Владимировной Пастернак, в котором говорится, что для подготовки романа к печати в «Новом мире» в годы перестройки пришлось:

«Сверить множество машинописных копий со множеством различных правок. Отследить все стадии работы над текстом. Определить последние авторские решения. (…) Беловая рукопись «Живаго» была нам известна. Первые главы хранились у нас; середина — с дарственной надписью «Зине и Лене» — у Зинаиды Николаевны; последние главы были у Ольги Всеволодовны. Эти последние главы были взяты при ее аресте в 1949-м. (…) Вы знаете, что сейчас иногда всплывают «новые рукописи романа Пастернака»? Это подделки, и вычислить их несложно. Ведь что делают эти «фальшивомонетчики»? Они берут издание «Живаго» и изящным почерком переписывают фрагмент текста, не понимая, сколько слоев правки было в оригинальной пастернаковской рукописи, в машинках, которые перепечатывались несколько раз, добавлялись новые исправления, что-то подклеивалось, что-то зачеркивалось. В какой-то момент эта титаническая работа была закончена. Текст романа был готов к публикации. Залыгин боялся публиковать роман, но всё же сказал: мы это сделаем в 1988 году. В 1987-м мы сдали рукопись. Издания «Доктора Живаго» пришлось ждать с 1958 по 1988 год. Тридцать лет».

Это означает, что Нобелевская премия была получена Борисом Пастернаком за один из промежуточных черновиков романа. А рукопись, посланная на Запад, с которой делались все переводы, неполноценна. Наконец, ряд рукописей и машинописей «Доктора Живаго», проданных на международных аукционах или хранящихся в личных архивах близких родственников поэта и активных участников публикации «Доктора Живаго» на Западе, целиком объявлен фальшивками как «новые рукописи романа Пастернака», а подлинным текстом становится реконструкция 1980-х гг., авторской рукописи которой, похоже, не существует.