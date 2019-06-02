Лоза раскритиковал Алсу за отданные на благотворительность деньги

Москва, , 19:37 — REGNUM Известный музыкант Юрий Лоза прокомментировал поступок певицы Алсу, позволившей отдать выигранный ее дочерью на шоу «Голос. Дети» миллион рублей в Фонд имени Анжелы Вавиловой, сообщает 1 июня издание «Вечерняя Москва».

По словам певца, эти финансовые средства Алсу не принадлежат, в то время как, после скандала с накруткой голосов, было бы более правильным пожертвовать собственные средства.

«За чужой счет Алсу словила очки, — отметил музыкант. — Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит. Очень некрасиво получается».

Напомним, дочь Алсу Микелла победила в финале шоу «Голос. Дети», набрав по итогам зрительского голосования свыше 55 процентов голосов. Голосование вызвало негодование со стороны зрителей, в результате чего была начата проверка, которая выявила накрутку голосов. После пересмотра результатов победителями были признаны все финалисты музыкального конкурса.

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