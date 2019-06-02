Огюст Ренуар: горечь женщины

Андрей Мартынов, , 18:54 — REGNUM

У каждого настоящего мастера есть наиболее известное произведение (не обязательно лучшее), которое стало его визитной карточкой.

Искусствовед Михаил Герман (1933−2018) рассмотрел такую визитную карточку одного из создателей импрессионизма Огюста Ренуара (1841−1919), знаменитую картину «Портрет Жанны Самари» (1878).

В книге полотно представлено в контексте творчества художника, что позволяет лучше понять стиль и особенности «Портрета», сделавшие его культовым произведением искусства. Одновременно рассказывается об обстоятельствах знакомства художника и его будущей модели.

Картина 1878 года не была первой в созданной Ренуаром цикле. Мэтр рисовал Самари годом ранее, а всего им было создано четыре ее изображения. Но, как отметил Герман, концептуально нужно начинать не с него, а с двух портретов другой актрисы, Анриетты Анрио: «Госпожа Анрио травести (Паж)» (1875−1877) и «Госпожа Анрио» (ок. 1876), которые ученый назвал прологом к серии, а некоторые искусствоведы считают «генеральной репетицией». Помимо театральных мотивов, «здесь впервые открывается необычный и захватывающе интересный аспект искусства художника. Речь о его методе видения и преображения. Фотографии Анриетты Анрио, как и Жанны Самари, сохранились и позволяют увидеть степень и характер метаморфоз моделей при одновременном и странном сохранении сходства». Важно иметь в виду, что Анрио была некрасива. Даже салонные («парадные») фотографии не могли скрыть тяжелый подбородок, грубый овал лица, общую угрюмость. Но Ренуар «словно выводит лицо за пределы эпохи, делая его на все времена прелестным: скорбное и скучное выражение на лице модели сменяется по воле художника легкой полуулыбкой, в которой сохраняется горечь, неуклюжесть превращается в словно бы намеренную ломкую грацию». Тогда же появляется хроматический эффект от мерцающего платья, контрастирующий с сумрачным интерьером.

Не будем говорить (сохраним интригу), насколько отличаются фото Самари от ренуаровского шедевра. Отметим лишь еще одну особенность мастера, на которую также указал в своем труде Михаил Герман: «Ренуар, вероятно, единственный великий мастер конца XIX века, о вкусе которого то и дело приходится говорить с вопросительной интонацией».

Что же, большой художник совершает большие ошибки, но от этого не перестает быть гением.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»