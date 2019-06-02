Сводный брат Элтона Джона назвал фильм «Рокетмен» недостоверным

Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Сводный брат популярного певца Элтона Джона Джефф Дуайт заявил о недостоверности биографической картины «Рокетмен». Об этом 1 июня сообщает издание Daily Mail.

В фильме, повествующем о биографии известного музыканта, отец Джона Стэнли Дуайт изображен в негативном свете, что, по словам другого его сына, просто не соответствует действительности.

Авторы ленты, отмеченной долгими овациями на Каннском фестивале, пытались объяснить алкоголизм, наркоманию и прочие негативные привычки певца тем, что он не получал любви в детстве.

«Это не тот отец, которого я помню. У моего отца было большое сердце, он нас всех любил, любил одинаково. Он гордился успехами и достижениями Элтона», — отметил Дуайт.

Напомним, фильм «Рокетмэн» выйдет в российский прокат 6 июня 2019 года. Картина подверглась критике за обилие неприличных сцен, часть из которых для отечественного зрителя были удалены.

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