В музее Востока в Москве проходит выставка «Путешествие в Страну догонов»

Москва, , 12:51 — REGNUM В Государственном музее Востока проходит выставка «Пленники Сириуса. Путешествие в Страну догонов». В экспозиции представлено около 50 предметов из фондов Музея Востока и частных коллекций: деревянная скульптура, скульптура и амулеты из металла, маски-наголовники. Часть предметов являются «фетишами» — ритуальными предметами, изготовленными для защиты от злых сил или для привлечения в дом удачи и благосостояния.

Европа познакомилась с искусством догонов — одного из древних народов Тропической Африки — благодаря французскому ученому и этнографа Марселя Гриоля. Его книга «Бог воды. Беседы с Оготеммели» создала в Старом свете целых ряд мистических загадок вокруг культуры этого уникального этноса. Так, в числе прочего в ней описаны мифы догонов, связанные со звездной системой Сириуса. Дело в том, что примитивная, в общем, культура этого племени, обитающего в труднодоступных районах плато Бандиагара, включает удивительно обширные познания в астрономии. И основой их верований и мифологии служит звезда Сириус.

Как отмечается в релизе выставке, «Задача выставки — сделать еще один шаг к пониманию африканского народа, чье искусство так долго оставалось для европейцев лишь воплощением красивых и далеких от реальности мифов».