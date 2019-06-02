В Москве проходит фестиваль документального кино о новой культуре

Москва, , 12:10 — REGNUM До 9 июня в Москве сразу на десяти площадках будет проходить фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В программе смотра более 40 работ, рассказывающих о новых и оригинальных направлениях в различных отраслях искусства и музыки, о знаменитых и забытых кумирах, о героях сегодняшнего дня, о вызовах времени. Открыл фестиваль фильм Фрэнсиса Уэйтли «Дэвид Боуи. Путь к славе», над которым режиссер трудился более 10 лет.

Критики также рекомендуют к просмотру ленты «Браво Story» о навечно популярной группе «Браво», «Смонтируй, как будто я исчез» о суициде и попытках через искусство спасти людей, «Человек на проволоке» о французском канатаходце Филиппе Пети, «Не оглядывайся» о юном Бобе Дилане, «Изобретательница» об создании Кремниевой долины, «Вудсток. Три дня изменившие мир» о знаменитом музыкальном фестивале, авторское кино Андрея Лошака о русском интернете «Холивар. История рунета» и другие фильмы.