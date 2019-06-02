«Винные дороги Боспорского царства»: новый туристический маршрут Юга России

Севастополь, , 11:45 — REGNUM В Севастополе состоялось представление нового туристического маршрута «Винные дороги Боспорского царства». Масштабный проект охватывает четыре региона Юга России. Координатор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди, что уже сегодня в программу включены 20 виноделен Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области. Это и всемирно известные предприятия, и новые небольшие производства, изготовляющие интересное авторское вино. Но главное, туристический маршрут является не только винным экскурсом, это больше античное путешествие по древним городам и поселениям, известным музеям, архитектурным и археологическим памятникам. Сегодня также разрабатывается изысканная гастрономическая программа тура от популярных жареных рапанов до улиток в винном соусе.

Туристов также ждут лекции от профессиональных сомелье и дегустационные винные сеты с сырами и медом.