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«Винные дороги Боспорского царства»: новый туристический маршрут Юга России

Культура

Туристов ждут лекции профессиональных сомелье и дегустационные винные сеты с сырами и медом

«Винные дороги Боспорского царства»: новый туристический маршрут Юга России
Марина Каширская © ИА REGNUM
Виноградник в Крыму

Севастополь, 2 июня 2019, 11:45 — REGNUM  В Севастополе состоялось представление нового туристического маршрута «Винные дороги Боспорского царства». Масштабный проект охватывает четыре региона Юга России. Координатор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди, что уже сегодня в программу включены 20 виноделен Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области. Это и всемирно известные предприятия, и новые небольшие производства, изготовляющие интересное авторское вино. Но главное, туристический маршрут является не только винным экскурсом, это больше античное путешествие по древним городам и поселениям, известным музеям, архитектурным и археологическим памятникам. Сегодня также разрабатывается изысканная гастрономическая программа тура от популярных жареных рапанов до улиток в винном соусе.

Туристов также ждут лекции от профессиональных сомелье и дегустационные винные сеты с сырами и медом.

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Культурная хроника
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