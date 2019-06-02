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В России открыто более 170 новых музеев

Культура

За последние шесть лет

Москва, 2 июня 2019, 10:36 — REGNUM  С 2012 года в России открыто более 170 новых музеев, — об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский во время осмотра выставки «Интермузей» Глава ведомства отметил, что «Российские музеи давно превратились из места хранения древностей, артефактов, в место просвещения и популяризации нашей выдающейся истории и культуры. В место интеллектуального развития и модного, просветительского досуга для молодежи». Об этом сообщает официальный портала Министерства культуры РФ. Владимир Мединский посетил стенды крупнейших федеральных музеев, Ржевского мемориала, музеев Республики Коми и РОСИЗО. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на стенде, посвященном культурно-образовательным и музейным комплексам, рассказала о ходе создания этих кластеров в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерово. Подводя итоги музейной работы за последнее время, Владимир Мединский заявил, что посещаемость музеев увеличилась почти в два раза, значительно возросло количество выставок, существенно выросли доходы музеев.

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Культурная хроника
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