Минкультуры передаст региональным музеям 24 тысячи предметов искусства

Москва, , 10:23 — REGNUM Министерство культуры России передает региональным музеям 24 тысячи предметов искусства из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский, выступая на форуме «Интермузей» в Москве. Он здесь же вручил руководителям первых семи музеев приказы о пополнении их фондов предметами искусства. Это не только живопись, скульптура, графика, плакат, но также произведения монументального, театрально-декорационного, декоративного и народного искусства. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

Министр также рассказал об истории такой коллекции. «По сути, в прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции музейных предметов — 53 000 произведений искусства». «Эта коллекция на протяжении многих десятилетий формировалась нашими творцами, нашими художниками, вплоть на начала 90-х, а затем в общей неразберихе лихих 90-х оказалась во временном владении неких общественных организаций» — кВладимир Мединский.

Последний такой акт передачи был в 1945—1946 годах.

Среди музеев, которые значительно обогатят свои фонды — Оренбургский областной музей изобразительных искусств, Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, Смоленский музей-заповедник, Белгородский литературный музей, Омский литературный музей им. Ф. Достоевского, Тверской объединенный музей, Воронежский литературный музей им. И.С. Никитина. Музейный фонд заповедника «Царицыно» увеличится на 2076 предметов.