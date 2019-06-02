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В новой трилогии о Бэтмане появятся Женщина-кошка, Робин и Пингвин

Культура

Робин может оказаться женщиной

В новой трилогии о Бэтмане появятся Женщина-кошка, Робин и Пингвин
Супергерои

Вашингтон, 2 июня 2019, 08:11 — REGNUM  В перезапуске картины о супергерое Бэтмане, которую снимет режиссер Мэтт Ривз, появятся и другие персонажи популярного комикса, среди них Женщина-кошка, Робин, Пингвин и Загадочник, об этом 1 июня сообщает издание Forbes.

Примечательно, что в оригинальном комиксе Робин появляется и в мужском и в женском обличье, авторы фильма на сей счет пока не высказывались.

Съемки фильма стартуют весной 2020 года, главную роль в кинокомиксе исполнит звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон. О выходе картины в прокат пока не сообщается.

Ранее предполагалось, что роль Бэтмана исполнит Бен Аффлек, ранее уже работавший над этим образом, однако актер вынужден был отказаться в связи с личными проблемами.

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