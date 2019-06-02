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Картина выходца из России была продана на аукционе за €390 тыс

Культура

Стартовая цена торгов была вдвое ниже итоговой стоимости

Париж, 2 июня 2019, 07:44 — REGNUM  Картина французского художника Сержа Полякова «Серое, сине-зеленое» была продана за €390 тыс. во время аукциона на севере Франции, об этом 1 июня сообщает радиостанция France Bleu.

Мероприятие прошло 31 мая в доме Tradart, стартовая цена лота составляла от €150 тыс. до €180 тыс. В итоге стоимость работы увеличилась в два с лишним раза, установив рекорд продаж.

«На аукционе были представлены работы художников, которые стали иконами для своих эпох», — рассказал в эфире радиостанции аукционист Джеймс Фаттори.

Напомним, Серж Поляков французский художник-абстракционист, российского происхождения. Родившись в 1900 году в 1918 году он покинул родину. Влияние на живописца оказал Василий Кандинский.

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