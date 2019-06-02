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Мединский предложил сделать 2021 год Годом музеев

Культура

Это позитивно скажется на отрасли

Мединский предложил сделать 2021 год Годом музеев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В Третьяковской галерее

Москва, 2 июня 2019, 07:30 — REGNUM  Министр культуры России Владимир Мединский предложить сделать 2021 год Годом музеев, об этом 1 июня чиновник заявил на собрании Союза музеев России в Царицыно.

«Я от всего сердца хотел бы поддержать инициативу проведения Года музеев», — отметил глава министерства культуры.

Напомним, за последние годы в России значительное внимание уделяется развитию культуры. 2014 год был посвящен литературе, текущий, 2019 год, объявлен Годом кино и театра. По мнению Мединского все это положительно сказывается на развитии отрасли.

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Развитие музеев
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