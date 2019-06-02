Серебренников снимет фильм по роману Сальникова

Москва, , 07:29 — REGNUM Скандально известный театральный режиссер Кирилл Серебренников заявил о желании экранизировать роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», об этом 1 июня он рассказал во время открытия ретроспективы фильмов, победивших на «Кинотавре».

"Планируем начать зимой, потому что зимняя натура нужна», — подчеркнул Серебренников.

Режиссер во время съемок картины также выступит в роли автора сценария. В работе над фильмом будут задействованы специалисты из Франции и Швейцарии.

Напомним, роман «Петровы в гриппе и вокруг него» стал финалистом конкурса «Большая книга», произведение также удостоилось премий «Национальный бестселлер» и «Новая словесность».

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