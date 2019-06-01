В Москве открылся книжный фестиваль «Красная площадь»

Москва, , 14:27 — REGNUM С по 6 июня в самом центре Москвы будет проходить книжный фестиваль «Красная площадь». В масштабном смотре достижений отрасли принимают участие более 400 издательств из 52 регионов страны. По традиции в рамках форума пройдут многочисленные встречи с известными авторами — организаторы обещают выступленияАлексея Иванова, Евгения Гришковца, Михаила Веллера, Сергея Лукьяненко, Дмитрия Быкова, Евгения Водолазкина, Владимира Познера и многих других, презентации новинок, лекции и концерты. Будет работать сразу 12 тематических площадок: «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Антикварная и букинистическая книга» и другие.

Как отмечается на официальном сайте фестиваля, особое внимание на книжном форуме будет уделено юбилярам. «На Красной с размахом отпразднуют 250-летие Ивана Крылова, 220-летие Александра Пушкина, 210-летие Николая Гоголя и 100-летие Даниила Гранина. Кульминацией фестиваля станут торжества 6 июня».

На открытии с небольшим концертом выступит победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians 2018 пианист Иван Бессонов.

Книжный фестиваль «Красная площадь» проводится с 2015 года. Он приурочен ко Дню русского языка 6 июня. Организаторы — Роспечать и Российский книжный союз. Ожидается, что книжный праздник посетят более 300 тысяч человек.