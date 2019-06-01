Суббота, 1 Июня 2019 года
13:05:33 МСК

Театральный критик: чиновники скрывают скорый отъезд Курентзиса из Перми

Культура

Но город давно полон слухами об этом

Театральный критик: чиновники скрывают скорый отъезд Курентзиса из Перми
Иллюстрация: Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru
Теодор Курентзис

Пермь, 1 июня 2019, 13:03 — REGNUM  Известный театральный критик Вадим Журавлев поделился информацией относительно скорого отъезда из Перми художественного руководителя местного театра оперы и балета Теодора Курентзиса, об этом эксперт сообщил 31 мая в видеоролике на своей странице в YouTube.

Журавлев подчеркнул, что официальной информации по данному поводу пока нет, но, судя по его источникам, все уже решено.

«Думаю, что никакого прощального концерта не дадут, и пока нет никакой информации по этому поводу, ее тщательно скрывают. Многие фанаты в Перми считают, что это происки врагов», — отметил театральный критик.

Журавлев также подверг резкой критике хозяйственную деятельность маэстро, в результате которой в Перми был разрушен репертуарный театр, а пресловутая система Stagione, о необходимости внедрения которой говорил Курентзис, так и не была реализована.

Напомним, слухи о скорой отставке скандально известного дирижера ходят в Перми уже несколько месяцев. На закрытии Дягилевского фестиваля, возглавляемого им, в футболке с надписью «Не дайте Курентзису уехать» появился сам губернатор Максим Решетников, демонстрируя тем самым, что исполнение желания поклонников артиста ему не под силу.

Читайте ранее в этом сюжете: «Не дайте Курентзису уехать»: губернатор посетил фестиваль в новой футболке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная жизнь Пермского края
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить