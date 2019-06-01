Театральный критик: чиновники скрывают скорый отъезд Курентзиса из Перми

Пермь, , 13:03 — REGNUM Известный театральный критик Вадим Журавлев поделился информацией относительно скорого отъезда из Перми художественного руководителя местного театра оперы и балета Теодора Курентзиса, об этом эксперт сообщил 31 мая в видеоролике на своей странице в YouTube.

Журавлев подчеркнул, что официальной информации по данному поводу пока нет, но, судя по его источникам, все уже решено.

«Думаю, что никакого прощального концерта не дадут, и пока нет никакой информации по этому поводу, ее тщательно скрывают. Многие фанаты в Перми считают, что это происки врагов», — отметил театральный критик.

Журавлев также подверг резкой критике хозяйственную деятельность маэстро, в результате которой в Перми был разрушен репертуарный театр, а пресловутая система Stagione, о необходимости внедрения которой говорил Курентзис, так и не была реализована.

Напомним, слухи о скорой отставке скандально известного дирижера ходят в Перми уже несколько месяцев. На закрытии Дягилевского фестиваля, возглавляемого им, в футболке с надписью «Не дайте Курентзису уехать» появился сам губернатор Максим Решетников, демонстрируя тем самым, что исполнение желания поклонников артиста ему не под силу.

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