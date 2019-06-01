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В Мариинском театре — новая постановка оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер»

Культура

Поставил оперу режиссера из Новосибирска Вячеслав Стародубцев

Санкт-Петербург, 1 июня 2019, 12:20 — REGNUM  1 июня в Концертном зале Мариинского театра состоится премьера новой постановки одного из самых масштабных и сложных музыкальных произведений — оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер». Свою версию сочинения немецкого композитора представит главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев. Он отметил, что в работе над оперой он ставил для себя задачу «сделать спектакль таковым, чтобы при любых костюмах и сценографии он оставался актуальным». Спектакль пройдет в рамках фестиваля «Звезды белых ночей»

Руководить оркестром 1 июня будет художественный руководитель Мариинского театра, маэстро Валерий Гергиев. В главных партиях Сергей Скороходов, Анастасия Щеголева, Юлия Маточкина, Владислав Куприянов.

Российская премьера «Тангейзера» состоялась в 1874 году на сцене Мариинского театра.

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Культурная хроника
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