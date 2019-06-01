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В усадьбе «Хмелита» в Смоленской области проходит Грибоедовский праздник

Культура

Здесь проводил каждое лето в имении своего дяди будущий поэт и дипломат Александр Грибоедов

Вязьма, Смоленская область, 1 июня 2019, 11:49 — REGNUM  1 июня в бывшей усадьбе дворян Грибоедовых в деревне Хмелита в Вяземском районе Смоленской области, ныне историко-культурном и природном заповеднике, в 28-й раз пройдет ежегодный Всероссийский Грибоедовский праздник.

В программе — выставки, презентации книг и журналов, лодочные и конные прогулки, выступление «живых скульптур», ярмарки-продажи и мастер-классы народных умельцев.

На основной сцене актеры Смоленского областного драматического театра имени А.С. Грибоедова представят сцены из комедии «Горе от ума», а в зале-лектории историки и литературоведы расскажут о жизни и творчестве Александра Грибоедова.

В усадьбе Хмелита, у своего дяди Алексея Федоровича Грибоедова, каждое лето проводил будущий поэт и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. Считается, что обитатели Хмелиты послужили прообразами известных героев комедии «Горе от ума» — Фамусова, Скалозуба, Молчалина, Софьи и Чацкого.

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Культурная хроника
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