В Москве проходит ретроспектива фильмов-лауреатов фестиваля «Кинотавр»

Москва, , 11:30 — REGNUM 1 и 2 июля в киноцентре «Каро 11 Октябрь» в Москве будет проходить ретроспектива фильмов, ставших в разные годы победителем фестиваля «Кинотавр». 1 июня откроется смотр демонстрацией картины «Изображая жертву» (2006 г.). После показа состоится встреча зрителей с режиссером картины Кириллом Серебренниковым и президентом фестиваля «Кинотавр» Александром Роднянским.

В программе фестиваля как «Анкор, еще Анкор» (режиссер Петр Тодоровский, 1993), «Время танцора» (Вадим Абдрашитов, 1997) ,"Брат» (Алексей Балабанов, 1997), «Война» (Алексей Балабанов, 2002), «Волчок» (Василий Сигарев, 2009), «Географ глобус пропил» (Александр Велединский, 2013), «Класс коррекции» (Иван Твердовский, 2014).

Вход на все фильмы бесплатный по предварительному бронированию.