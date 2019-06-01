В Тульском кремле представят книгу «Дмитрий Донской и его время»

Тула, , 11:15 — REGNUM 1 июня в атриуме Тульского кремля состоится представление научно-популярного издания «Страсти, владычествующие над мирами. Дмитрий Донской и его время». Масштабный труд подготовлен Музеем-заповедником «Куликово поле» к памятной дате — 1 июня 2019 года исполняется 630 лет со дня кончины благоверного князя Дмитрия Донского. Автор новой книги — доктор исторических наук, заведующий музейным комплексом «Куликово поле» Олег Вронский.

В книге дается историческая картина XIV века, когда в череде походов и битв, княжеских усобиц и пожаров, моров и строительства новых городов, трудно и долго зарождалось российское государство. Одной из самых ярких фигур этого времени был представитель княжеской династии московских Даниловичей, великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович, после смерти получивший прозвище «Донской» за эпохальную победу над Ордой в Куликовской битве.

31 мая, накануне памятной даты, автор нового издания Олег Вронский выступил перед десантниками полка, который носит имя князя Дмитрия Донского.