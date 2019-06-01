Суббота, 1 Июня 2019 года
11:10:57 МСК

Полина Ростова вспомнила о романе с Лазаревым 17-летней давности

Культура

Артист пока не прокомментировал всплывшие откровения

Москва, 1 июня 2019, 11:10 — REGNUM  Певица Полина Ростова рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым, об этом 1 июня сообщает Комсомольская правда.

Артисты познакомились во время конкурса «Новая волна» в далеком 2002 году. Они встретились во время репетиции перед мероприятием. С тех пор, как отмечает Ростова, Лазарев не отходил от нее ни на шаг.

«Сережа всех превосходил. Он от меня просто не отходил, все время рядом был. На фотографиях того периода мы сидим, он меня так нежно обнимает. Все время близко со мной хотел быть», — рассказала Ростова.

Однако роман быстро прошел, после конкурса, который завершился победой дуэта Smash!, в котором участвовал Лазарев, пара вскоре рассталась.

Читайте ранее в этом сюжете: Егор Крид высмеял заявление ТНТ про «настоящего мужика» в шоу «Холостяк»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить