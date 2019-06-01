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Фильм «Борат» стал причиной развода Памелы Андерсон

Культура

Во всем виновата импровизация

Вашингтон, 1 июня 2019, 10:39 — REGNUM  Известный актер и сценарист Саша Барон Коэн заявил, что его фильм «Борат», вышедший на экраны в 2006 году, стал причиной развода актрисы Памелы Андерсон, об этом 31 мая сообщает The Daily Beast.

По словам Коэна, сцена похищения указанной артистки, исполненной самим сценаристом, была лишь частично постановочной, о том, что ведется съемка знала только сама Андерсон. Ее супруг музыкант Кид Рок был взбешен сценой и потребовал развода.

По сюжету фильма, журналист из Казахстана Борат Сагдиев, роль которого исполняет Коэн, замечает актрису, общающуюся с поклонниками и похищает ее. Сами фанаты Андерсон даже не подозревали о съемках картины и не предприняли попыток ее спасти.

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