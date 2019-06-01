Фестиваль отечественных телесериалов «Пилот» начал принимать заявки

Иваново, , 10:12 — REGNUM Дирекция II фестиваля российских сериалов «Пилот» открыла прием заявок на участие в конкурсной программе, об этом 31 мая сообщает издание Кинобизнес сегодня.

Регистрация участников продолжится до 19 июля, а само мероприятие состоится с 20 по 22 сентября в городе Иваново.

Напомним, фестиваль «Пилот», проходящий в Ивановской области, создан с целью презентации пилотных серий новых телесериалов. Также здесь создана площадка для диалога между новичками кинобизнеса и лидерами в данной отрасли киноискусства.

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