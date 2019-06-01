Гильермо дель Торо открыл в родном городе выставку чудовищ

Гвадалахара, Мексика, , 10:10 — REGNUM Известный кинорежиссер Гильермо дель Торо открыл в Мексике выставку чудовищ, об этом 29 мая сообщает издание Milenio.

Лауреат двух премий «Оскар» коллекционировал фигурки монстров на протяжении всей своей жизни и решил представить свою коллекцию для поклонников своего творчество в родном городе Гвадалахара.

Выставка, получившая название «В доме с монстрами» пройдет в музее изобразительных искусств при местном университете.

Напомним, именитый мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо родился в 1964 году в Месике, первой его номинацией на премию «Оскар» стала картина «Лабиринт Фавна». В 2018 году он наконец добился заветной статуэтки за фильм «Форма воды» в двух номинациях, в том числе и за лучший фильм.

Читайте ранее в этом сюжете: Элтону Джону не понравилась цензура фильма «Рокетмен»