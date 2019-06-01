В Крыму пройдет Всероссийский фестиваль детского театрального искусства

Севастополь, , 10:05 — REGNUM В рамках III Всероссийского фестиваля театрального искусства «Сказочное королевство» театр «Студия 22» представит спектакль для детей «Волшебник Изумрудного города», об этом 21 мая сообщает Крымское информационное агентство.

В качестве постановщика спектакля выступил Андрей Пермяков. Особенностью спектакля станет задействование в нем случайных зрителей из зала.

«Это своеобразный психологический эксперимент: оставшиеся в зале будут переживать за тех, кто оказался по ту сторону занавеса, артисты волноваться, как в полотно спектакля вплетутся двое незнакомцев, которым, в свою очередь, посчастливится посмотреть на зал, своих партнеров и себя под другим углом», — отметили в пресс-службе театра.

Напомним, Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей стартует в Севастополе 1 июня и завершится 7 июня. В мероприятии примут участие театры из многих городов России, зрителям будут показаны 12 спектаклей.

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