В МХТ представят проект «Память места»

Москва, , 08:58 — REGNUM Московский Художественный театр (МХТ) имени Антона Чехова представит на суд зрителей очередной театрализованный проект, посвященный своей истории и традиции, сообщает 1 июня ТАСС.

В ходе реализации задуманного начинания на Новой сцене театра будут проходить театрализованные читка наиболее знаковых для учреждения культуры пьес, которые будут отсылать слушателей к важным событиям, связанным с историей МХТ.

Руководство театра подчеркнуло, что многие произведения, написанные специально для театра, сегодня считаются классикой мировой драматургии. Для учреждения культуры специально творили такие литераторы как Антон Чехов, Максим Горький, Михаил Булгаков.

Проект «Память места» стартует 1 июня пьесой «Царь Федор Иоаннович», написанной Алексеем Толстым, мероприятие продолжится до 23 июня и завершится читкой пьесы Герхарта Гауптмана «Ганнеле».

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