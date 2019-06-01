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В Центральном выставочном зале Перми откроется выставка Юрия Лапшина

Культура

Экспозиция откроется 5 июня и будет работать до конца месяца

В Центральном выставочном зале Перми откроется выставка Юрия Лапшина
Иллюстрация: Юрий Лапшин

Пермь, 1 июня 2019, 08:25 — REGNUM  В Центральном выставочном зале Перми откроется персональная выставка работ известного художника Юрия Лапшина «Монолог в пяти действиях», об этом 1 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автор известен организацией крупных городских культурных проектов, а также своей реализацией своих художественных начинаний в театре и кино.

«Его работы захватывают своим эмоциональным построением, силой непосредственного всплеска эмоций. Символика подчас сложна и не поддается однозначному толкованию. В этом, возможно, притягательная особенность его полотен: они возбуждают воображение, манят непостижимой тайной», — отмечают организаторы мероприятия.

Особенностью творчества Лапшина является его обращение к подсознанию, не ограниченностью временем и пространствам. В своих работах автор раскрывает все возможности цвета и фактуры.

В экспозиции будет представлено свыше 60 работ художника, среди которых живопись, графика, сценография, объекты выполненные в авторской техники. Выставка проводится в рамках «Года театра в России» и будет работать до 30 июня.

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