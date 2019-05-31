На ВДНХ проходит фестиваль «Мультимир-2019»

Москва, , 15:20 — REGNUM До 2 июня в павильоне № 75 будет проходить фестиваль «Мультимир-2019». Организаторы обещают в течение четырех дней увлекательное путешествие по площадкам детского праздника с разгадыванием загадок и выполнением заданий, встречи с любимыми героями, легендарными персонажами «Союзмультфильма». Свои работы представляют более ста известных российских и зарубежных кинокомпаний.

Малыши, а также их родители могут пообщаться с Машей и Медведем, Фиксиками, Ми-ми-мишками, Деревяшками, волшебницами из «Сказочного патруля», Белкой и Стрелкой, Защитниками, Смешариками и Малышариками, Лунтиком и Барбоскиными, а также феями Винкс, свинкой Пеппой и многими другими персонажами.

В ежедневной программе фестиваля — торжественный парад любимых героев, традиционный мультквест, показ новых мультфильмов, виртуальная экскурсия по студии компьютерной анимации, управление роботами, съемки в музыкальной видеооткрытки, шоу мыльных пузырей и многое другое.