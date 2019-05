В Super Smash Bros. Ultimate появилась поддержка виртуальной реальности

Токио, , 15:08 — REGNUM На официальном YouTube-канале Nintendo появился ролик, демонстрирующий новое обновление для файтинга Super Smash Bros. Ultimate. В нём игра получит режим совместимости с устройствами виртуальной реальности.

В частности, речь идёт о Nintendo Labo — картонном конструкторе, позволяющем создавать различные механизмы для VR-игр. Присоединив очки виртуальной реальности из конструктора к консоли Nintendo Switch, геймеры смогут запускать Super Smash Bros. Ultimate в особом режиме.

Режим доступен только для одиночных схваток или боёв двух искусственных интеллектов. В таком случае, игроки могут просто наблюдать за ходом боя, подробно рассматриваю виртуальную локацию. Обновление загрузится у всех обладателей игры бесплатно.

Ранее стало известно, что ещё две игры на Nintendo Switch получат поддержку виртуальной реальности. Этими играми стали Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild. При этом приключения Линка может будет целиком пройти в виртуальной реальности, а для «Одиссеи Марио» появятся лишь дополнительные миссии в специальном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: THQ Nordic анонсируют новую часть Darksiders уже в июне