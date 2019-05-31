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«Окко отель»: аниме о девочке-сироте появится осенью в российском прокате

Культура

За появление на отечественных экранах картины отвечает прокат-компания «Пионер»

Москва, 31 мая 2019, 15:05 — REGNUM  Осенью в российском прокате состоится премьера полнометражного аниме «Окко отель». Стала известна дата релиза картины — 24 октября 2019 года, сообщает кинопортал FilmPro. В Японии это аниме знакомо публике под названием «Ученица младшей школы — хозяйка гостиницы».

Полнометражная история создана по мотивам детского телевизионного сериала, транслируемого в Японии 2018 году. В 24 эпизодах по 15 минут каждый ученица шестого класса Окко становится сиротой в результате автомобильной аварии и переезжает жить к своей бабушке, заведующей гостиницей. Окко встречает там мальчика-призрака, с которым постоянно попадает в забавные приключения. В мире полнометражная версия сериала вышла в июне 2018 года: спустя почти полтора года премьера доедет до России. За появление анимационного фильма в кинотеатрах России отвечает прокатная компания «Пионер». Оригинальное аниме было создано режиссером Китаро Косако и выпущено студией Ghibli («Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок Хаула»).

Сериал-исходник, в свою очередь, основан на книгах писательницы Хироко Рейдзе. Однако аниме-фильм расскажет зрителям уникальную историю, не использованную ранее, сценарий написала Рейко Ёсида («Девушка и танки»).

24 мая в России, также практически год спустя мировой премьеры, в прокат выпустили французскую экранизацию манги и аниме «Городской охотник». Фильм получил название «Плейбой под прикрытием» и возрастной барьер 18+.

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